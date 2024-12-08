Шел домой по путям и попал под поезд: по факту смерти 17-летнего завели уголовное дело

По факту гибели подростка на железной дороге следственные органы Приморского края завели уголовное дело. По предварительным данным, молодой человек, двигаясь вдоль железнодорожных путей к своему дому, не заметил приближающийся пассажирский поезд и был смертельно травмирован. От полученных травм он скончался на месте.