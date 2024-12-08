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Шел домой по путям и попал под поезд: по факту смерти 17-летнего завели уголовное дело

Во Владивостоке 17-летний юноша получил смертельные травмы, попав под поезд.

Источник: Комсомольская правда

6 декабря на участке железнодорожных путей между станциями Первая и Вторая Речка человек получил смертельные травмы. Пострадавшим стал 17-летний подросток, возвращавшийся домой, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

По факту гибели подростка на железной дороге следственные органы Приморского края завели уголовное дело. По предварительным данным, молодой человек, двигаясь вдоль железнодорожных путей к своему дому, не заметил приближающийся пассажирский поезд и был смертельно травмирован. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «КП» писала о ДТП с перевернувшимся авто, произошедшем ночью во Владивостоке. За рулем и на пассажирском кресле были несовершеннолетние.