В Ташкенте наказали водителя, который давал «мастер-классы» по объезду пробок по тротуарам

На записи запечатлён водитель Hyundai Sonata, который, не скрывая своей наглости, даёт «мастер-класс» по тому, как быстро объезжать заторы, используя тротуар. О том, что тротуар — это зона для пешеходов, нарушитель, видимо, решил забыть. Ну, а сами пешеходы, по его мнению, могут просто обойти его автомобиль, как будто это их обязанность.