В Ташкенте наказали водителя, который давал «мастер-классы» по объезду пробок по тротуарам

На записи запечатлён водитель Hyundai Sonata, который, не скрывая своей наглости, даёт «мастер-класс» по тому, как быстро объезжать заторы, используя тротуар. О том, что тротуар — это зона для пешеходов, нарушитель, видимо, решил забыть. Ну, а сами пешеходы, по его мнению, могут просто обойти его автомобиль, как будто это их обязанность.
Но это лишь часть нарушений. Как видно на том же видео, водитель передвигался:
- без ремня безопасности;
- разговаривая по мобильному телефону;
- и, конечно, игнорируя нормы здравого смысла и уважения к окружающим.
Административный протокол и профилактическая беседа?
Службы правопорядка оперативно отреагировали на инцидент. Нарушителем оказался 30-летний житель Ташкента, управляющий Hyundai Sonata. В отношении его действий составили административный протокол и провели профилактическую беседу.
Однако в официальном сообщении УБДД снова не хватает ключевых деталей. Какая именно статья Кодекса об административной ответственности была применена? Каков размер штрафа? Эти вопросы остаются без ответа.
Такое ощущение, что подробности намеренно замалчиваются. И это вызывает резонный вопрос: боятся ли службы, что мизерные размеры штрафов вызовут насмешки у пользователей? Ведь если штраф настолько мал, что не бьёт по карману, разве он может служить эффективной мерой наказания?
Почему «профилактика» не работает?
Складывается впечатление, что «профилактическая беседа» — это универсальное средство, которое применяется к большинству нарушителей. Но как часто эти беседы действительно меняют поведение? Очевидно, что нерадивые водители продолжают безнаказанно совершать аналогичные нарушения.
Тревожит и то, что такие случаи уже перестали быть редкостью. Общество ежедневно сталкивается с хамским поведением водителей, для которых правила дорожного движения — пустой звук.
Тротуары — для пешеходов, а не для объезда
Этот случай ещё раз поднимает важный вопрос: когда дороги перестанут быть зоной беззакония? Почему наказание за грубые нарушения, угрожающие жизни и здоровью пешеходов, до сих пор остаётся символическим?
Водителям нужно напомнить простую истину: дорога — это не игровая площадка, а тротуары — не альтернатива полосе движения.
И пока штрафы остаются «смешными», а профилактические беседы не подкреплены реальными действиями, тротуары так и будут оставаться полосой для объезда пробок.