Стало известно об освобождении заключенных из тюрьмы «Сейдная»

«Вооруженная оппозиция заявила, что взяла штурмом тюрьму Сейдная в пригороде Дамаска и смогла освободить заключенных», — сообщил телеканал.
Утром 8 декабря стало известно, что президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.
Также сирийские войска начали покидать Дамаск, здание центрального телевидения захвачено посторонними.
В свою очередь, премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали сообщил, что находится в Дамаске и готов сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы.