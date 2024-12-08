На Южном Урале на водителя составили 52 протокола о неуплате штрафов

Во время проведения мероприятий, сотрудниками ДПС на 132 километре дороги «Челябинск-Троицк» был остановлен автомобиль маркий «Хёндай». За рулём находился молодой человек 2000 года рождения.
При проверке базы данных, правоохранители выяснили, что на автолюбителе числится 52 неоплаченных штрафа за нарушения правил дорожного движения, которые фиксировались камерами, установленными на автодорогах.
Водителя доставили в троицкий отдел полиции, где на него было составлено 52 протокола о неуплате в срок штрафов за нарушения ПДД. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что материалы дела направлены в мировой суд.