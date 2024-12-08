Музыкант, устроивший смертельную аварию в Уфе, хочет искупить вину и уйти на СВО

Среди них — инспектор ДПС, водитель эвакуатора и пассажирка одного из автомобилей. Выяснилось, что Сиротин сел за руль пьяным и надеялся «спокойно доехать», но в итоге убил одного человека, а трех сделал инвалидами.
В злополучный вечер барабанщик ехал на своей «Киа Рио» в уфимском микрорайоне Инорс по Сельской Богородской улице в сторону улицы Ферина. На беду здесь случилась авария и сотрудники Госавтоинспекции разбирались на месте. Пьяный музыкант решил объехать дорожно-транспортное происшествие, выехал на встречку, где столкнулся с другой иномаркой «Ниссан-Тирано». После этого «Киа» сбила сотрудника ДПС, эвакуаторщика и 45-летнюю женщину — водителя «Шкоды», которую отбросило на проезжавшую машину. От полученных травм пострадавшая женщина позже скончалась в отделении реанимации. Полицейского с различными травмами госпитализировали в больницу.
Сам Владимир Сиротин свою вину признал и извинился перед семьей погибшей женщины. На допросе он рассказал, почему вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.
— Когда я сел за руль, думал, что спокойно доеду, и все будет нормально, — объяснил Сиротин. — Никак не ожидал, что будет такая серьезная авария. Я не рекомендую так поступать, потому что никогда не знаешь, что может случиться.
Музыкант уверяет, что ехал с разрешенной скоростью.
Октябрьский суд Уфы арестовал обвиняемого на два месяца до 4 февраля 2025 года. Ему за гибель человека и нанесения ранений сотруднику ДПС грозит до 12 лет лишения свободы. Узнав о том, какое наказание его может ждать, музыкант заявил, что хочет искупить свою вину. Он намерен отправиться в зону проведения военной спецоперации.