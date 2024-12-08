Музыкант, устроивший смертельную аварию в Уфе, хочет искупить вину и уйти на СВО

В злополучный вечер барабанщик ехал на своей «Киа Рио» в уфимском микрорайоне Инорс по Сельской Богородской улице в сторону улицы Ферина. На беду здесь случилась авария и сотрудники Госавтоинспекции разбирались на месте. Пьяный музыкант решил объехать дорожно-транспортное происшествие, выехал на встречку, где столкнулся с другой иномаркой «Ниссан-Тирано». После этого «Киа» сбила сотрудника ДПС, эвакуаторщика и 45-летнюю женщину — водителя «Шкоды», которую отбросило на проезжавшую машину. От полученных травм пострадавшая женщина позже скончалась в отделении реанимации. Полицейского с различными травмами госпитализировали в больницу.