Пожарные потушили возгорание в квартире на юго-западе Москвы

Возгорание началось в одной из квартир на 13 этаже дома. На место сразу же прибыли пожарные подразделения, которые быстро потушили огонь.
В результате инцидента никто не пострадал. Всего в тушении пожара было задействовано 40 человек и 11 единиц техники.
Ранее пожар произошел в торговом центре на проезде Дежнева в Москве. Там загорелось помещение на первом этаже. Людей, находившихся в ТЦ, эвакуировали на улицу.
Огонь локализовали на 5 «квадратах». Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а спустя еще некоторое время — полностью потушить возгорание.