В Перми у цирка при столкновении трамваев пострадали 19 человек

В Перми следственное управление СК РФ устанавливает обстоятельства ДТП с двумя трамваями. При столкновении трамваев 7 декабря на пересечении улиц Уральской и Крупской у цирка пострадали 19 человек.
В краевом Минздраве сообщили, после ДТП трех женщин в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения города. Еще 14 пострадавших осмотрели сотрудники «скорой», им оказали необходимую медицинскую помощь. Двух детей направили на госпитализацию, их осмотрели врачи больницы и отправили на амбулаторное лечение.
Следствие предварительно установило, что в дневное время водитель одного из трамваев уснул и допустил столкновение с другим трамваем, который двигался впереди.
Ход и результаты проверки находятся на контроле в аппарате СУ СК РФ по Пермскому краю.
В Перми у цирка столкнулись два трамвая, есть пострадавшие. Из-за этого приостановлено движение на четырех трамвайных маршрутах.
Пермяки призывают власти города задуматься над обеспечением безопасности пассажиров и приведением в порядок транспортной инфраструктуры.