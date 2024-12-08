В Перми у цирка при столкновении трамваев пострадали 19 человек

В краевом Минздраве сообщили, после ДТП трех женщин в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения города. Еще 14 пострадавших осмотрели сотрудники «скорой», им оказали необходимую медицинскую помощь. Двух детей направили на госпитализацию, их осмотрели врачи больницы и отправили на амбулаторное лечение.