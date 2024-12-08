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В Перми у цирка при столкновении трамваев пострадали 19 человек

Краевое следственное управление установит обстоятельства ДТП с двумя трамваями.

Источник: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми следственное управление СК РФ устанавливает обстоятельства ДТП с двумя трамваями. При столкновении трамваев 7 декабря на пересечении улиц Уральской и Крупской у цирка пострадали 19 человек.

В краевом Минздраве сообщили, после ДТП трех женщин в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения города. Еще 14 пострадавших осмотрели сотрудники «скорой», им оказали необходимую медицинскую помощь. Двух детей направили на госпитализацию, их осмотрели врачи больницы и отправили на амбулаторное лечение.

Следствие предварительно установило, что в дневное время водитель одного из трамваев уснул и допустил столкновение с другим трамваем, который двигался впереди.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в аппарате СУ СК РФ по Пермскому краю.

В Перми у цирка столкнулись два трамвая, есть пострадавшие. Из-за этого приостановлено движение на четырех трамвайных маршрутах.

Пермяки призывают власти города задуматься над обеспечением безопасности пассажиров и приведением в порядок транспортной инфраструктуры.