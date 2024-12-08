В Воронежской области из-за падения БПЛА произошел пожар на промышленном объекте

Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны) и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) на территории одного из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА. В результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте. Оно уже ликвидировано», — написал он.
Как отметил Гусев, по предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
По информации Минобороны РФ, над Воронежской области ночью было сбито шесть БПЛА.