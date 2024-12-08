В Воронежской области из-за падения БПЛА произошел пожар на промышленном объекте

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны) и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) на территории одного из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА. В результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте. Оно уже ликвидировано», — написал он.