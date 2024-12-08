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В Воронежской области из-за падения БПЛА произошел пожар на промышленном объекте

ВОРОНЕЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Возгорание произошло на промышленном объекте в Воронежской области из-за падения сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны) и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) на территории одного из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА. В результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте. Оно уже ликвидировано», — написал он.

Как отметил Гусев, по предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

По информации Минобороны РФ, над Воронежской области ночью было сбито шесть БПЛА.

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