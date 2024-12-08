Житель Красноярска решил не переплачивать за такси и украл прицеп

Полицейские нашли похитителя. Им оказался ранее не судимый житель краевого центра 1963 года рождения. Он признался, что ему было нужно отвезти пиломатериалы на дачу, но заказывать грузовое такси за 30 тысяч рублей он не захотел и решил воспользоваться не закрепленным прицепом. После перевозки он оставил его возле своего дома в Октябрьском районе. Причинённый владельцу ущерб составил 30 тысяч рублей.