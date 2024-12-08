Житель Красноярска решил не переплачивать за такси и украл прицеп

Житель Красноярска решил не переплачивать за такси для перевозки пиломатериалов и украл прицеп. Об этом рассказали в краевом МВД. С заявлением о краже прицепа в сентябре 2024 года в полицию обратился житель Центрального района. Мужчина рассказал, что у него нет гаража, поэтому устройство стояло на улице за гаражным массивом. Накануне пропажи он видел прицеп вечером, однако утром он пропал.
Полицейские нашли похитителя. Им оказался ранее не судимый житель краевого центра 1963 года рождения. Он признался, что ему было нужно отвезти пиломатериалы на дачу, но заказывать грузовое такси за 30 тысяч рублей он не захотел и решил воспользоваться не закрепленным прицепом. После перевозки он оставил его возле своего дома в Октябрьском районе. Причинённый владельцу ущерб составил 30 тысяч рублей.
Следователи уже завершили расследование дела. Жителю Красноярска грозит до пяти лет колонии.