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В Красноярском крае полицейские задержали велосипедиста с марихуаной

Наркотик он положил в пакет, который прикрепил к багажнику.

Источник: ГУ МВД

В Шушенском Красноярского края полицейские задержали 42-летнего велосипедиста с марихуаной.

«Остановив мужчину, полицейские обратили внимание, что на багажнике транспортного средства закреплен черный пакет. При его осмотре было обнаружено вещество растительного происхождения с характерным запахом», — рассказали в МВД.

Любитель зимней езды на велосипеде еще советского производства стал уверять, что собрал немного травы для себя. Эксперты установили, что в пакете была марихуана, ее вес — 293 грамма. Теперь против шушенца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, а также незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере».

Напомним, в Красноярске закрыли теневой магазин по продаже наркотиков. В разных районах города были изъяты спрятанные закладки с ЛСД и марихуаной. В общей сложности найдено 175 разовых доз.