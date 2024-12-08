В Красноярском крае полицейские задержали велосипедиста с марихуаной

В Шушенском Красноярского края полицейские задержали 42-летнего велосипедиста с марихуаной.
«Остановив мужчину, полицейские обратили внимание, что на багажнике транспортного средства закреплен черный пакет. При его осмотре было обнаружено вещество растительного происхождения с характерным запахом», — рассказали в МВД.
Любитель зимней езды на велосипеде еще советского производства стал уверять, что собрал немного травы для себя. Эксперты установили, что в пакете была марихуана, ее вес — 293 грамма. Теперь против шушенца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, а также незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере».
Напомним, в Красноярске закрыли теневой магазин по продаже наркотиков. В разных районах города были изъяты спрятанные закладки с ЛСД и марихуаной. В общей сложности найдено 175 разовых доз.