В Красноярском крае полицейские задержали велосипедиста с марихуаной

Любитель зимней езды на велосипеде еще советского производства стал уверять, что собрал немного травы для себя. Эксперты установили, что в пакете была марихуана, ее вес — 293 грамма. Теперь против шушенца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, а также незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере».