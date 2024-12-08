Первые кадры из взятого террористами Дамаска

Главное о ситуации в Сирии к этому часу:
— Ранее радикалы из «Хайят Тахрир аш-Шам»* заявили о захвате городов Ябруд и Эн-Набк на участке трассы Хомс — Дамаск, а также о выходе к границе с Ливаном.
— Сообщается о занятии боевиками аэропорта Дамаска, а также здания штаба сирийского государственного телевидения (обстановка на втором и третьем видео).
— Вооружëнные террористы, по данным ряда источников, выпустили на свободу всех заключенных одной из крупнейших тюрем Дамаска «Сейдная».
— Президент Сирии Башар Асад, предварительно, покинул Дамаск на фоне происходящих событий.
— «Хайят Тахрир аш-Шам»* утверждает, что сбила Ил-76, на борту которого предположительно находился Башар Асад, однако официального подтверждения этой информации нет.
— Сирийское национальное переходное правительство опубликовало своë первое заявление, в котором заявило о падении правительства Асада.
— Глава правительства Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил о готовности передать власть в стране мирным путëм и сотрудничать с «любым избранным сирийцами правительством».
* — террористические организации, запрещëнные в РФ