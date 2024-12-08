Бастрыкин рассказал, в чем обвиняют зампреда хабаровского правительства

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заместителю председателя правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгению Никонову и другим фигурантам уголовного дела вменяется получение взятки на 82 миллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«Следствием собраны доказательства, подтверждающие, что в 2021—2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ “Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций” минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 миллиона рублей», — сказал Бастрыкин.
Он добавил, что деньги предназначались за обеспечение заключения и исполнения учреждениями и органами здравоохранения Хабаровского края госконтрактов на поставку медоборудования.
В июле Никонов был арестован на два месяца по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.
В процессе суда об установлении меры пресечения Никонов сказал, что вины своей не признает. Он аргументировал это тем, что силовики ранее все обыскали — и на работе, и дома, и у родственников, изъяты жесткие диски с компьютеров и телефоны. Также он сказал, что не планировал никуда уезжать из Хабаровска и скрываться, несмотря на наличие загранпаспорта.
Никонов родился 14 августа 1974 года в Хабаровске. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Доктор медицинских наук, профессор. По данным сайта правительства Хабаровского края, он с августа 2020 года занимал должность и.о. зампреда правительства края по социальным вопросам. С декабря 2020-го — стал работать в той же должности без приставки «и.о.».
Согласно данным деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости, доход Никонова в 2020 году превысил 5,6 миллиона рублей, он владеет земельным участком в шесть соток, квартирой в 37,6 квадратных метров, также в его собственности ⅓ квартиры площадью 60 квадратных метров. Все легковые автомобили семьи записаны на супругу Никонова, задекларированный доход которой в 2020 году составил лишь 21 тысячу рублей: хэтчбек Nissan Avenir и внедорожник класса люкс Infiniti QX60. В ее собственности дачный земельный участок площадью 10 соток и квартира на 82 «квадрата», которая также находится в пользовании детей. С переездом в Хабаровский край в пользовании супругов появилась квартира площадью 96 квадратных метров. Исходя из данных декларации, можно предположить, что это служебное жилье, выданное чиновнику.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.