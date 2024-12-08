Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с трамваями в Перми

Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Перми 7 декабря столкнулись два трамвая. Это произошло на перекрёстке улиц Крупской и Уральской (у цикра). По предварительным данным следкома, авария могла произойти из-за уснувшего водителя одного из вагонов. Пострадали 19 пермяков (в том числе дети), госпитализация понадобилась пяти из них. По информации на вечер 7 декабря, в больнице оставались трое. Мэр Перми Эдуард Соснин написал в соцсетях, что поручил предприятию «Пермгорэлектротранс» провести внутреннюю проверку. Глава города взял ситуацию под личный контроль.