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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с трамваями в Перми

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с трамваями в Перми, рассказали в следкоме.

Источник: РИА "Новости"

«СМИ сообщили, что столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали несколько человек. По этому факту следственными органами проводится проверка. Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад», — рассказали в СК РФ.

Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Перми 7 декабря столкнулись два трамвая. Это произошло на перекрёстке улиц Крупской и Уральской (у цикра). По предварительным данным следкома, авария могла произойти из-за уснувшего водителя одного из вагонов. Пострадали 19 пермяков (в том числе дети), госпитализация понадобилась пяти из них. По информации на вечер 7 декабря, в больнице оставались трое. Мэр Перми Эдуард Соснин написал в соцсетях, что поручил предприятию «Пермгорэлектротранс» провести внутреннюю проверку. Глава города взял ситуацию под личный контроль.

СК