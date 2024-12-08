Бастрыкин взял на контроль дело о наезде экскаватора на ребенка

Во Владивостоке несовершеннолетняя девочка с мамой проходили по территории городской набережной, где велись работы по благоустройству территории. Водитель экскаватора, не заметив прохожих, совершил наезд на подростка. Председатель СК России взял это дело на контроль и поручил представить доклад о ходе расследования, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю.