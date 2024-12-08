12-летний подросток за рулем спровоцировал жуткое ДТП, машина перевернулась

Ночью во Владивостоке, в районе улицы Мусорского произошло ДТП, в результате которого машина перевернулась. Виновником аварии стал подросток, взявший без спроса ключи от авто у родителей. Он и его приятель получили травмы и находятся в больнице.
«12-летний мальчик, управляя автомашиной Toyota RAV4, двигался со стороны улицы Радио в направлении Чапаева. В районе дома № 93 на улице Мусорского несовершеннолетний водитель не справился с управлением, совершил наезд на препятствие (бордюрный камень, косогор) с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сообщает телеграмм-канал Полиция Приморья.
Пока что по факту разбирательство продолжается. Назначено проведение ряда исследований. Но, предварительно, подросток решил покататься на родительской машине и взял ключи от авто.
Виновник ДТП и его друг попали в больницу. Родителям же «гонщика» грозит административная ответственность.