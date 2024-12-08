Житель Владивостока пытался сжечь алкомаркет

До этого сообщалось, что в Петербурге задержали пенсионера за поджог на железной дороге. 62-летний поджигатель действовал по заданию неизвестных, которые связались с ним по телефону и контролировали его действия. Возбуждено уголовное дело о попытке теракта, подозреваемый заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.