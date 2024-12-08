Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

43-летнего жителя Иркутска спасли при пожаре в многоэтажке на улице Желябова

Огонь тушили 20 сотрудников МЧС.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Квартира в многоэтажке на улице Желябова загорелась в Иркутске. Почувствовав запах дыма, из подъезда самостоятельно выбрались на улицу 10 жильцов. На место прибыли 20 спасателей и 6 единиц техники. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

При тушении пожара в доме был найден 43-летний мужчина. Пострадавшего эвакуировали и передали врачам. По предварительным данным, ЧП произошло из-за непотушенной сигареты. Тлеющий окурок упал на кровать.

Огонь успел распространиться на площади в 10 «квадратов». К счастью, обошлось без жертв. Дознаватели МЧС продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Специалисты в очередной раз напоминают — пожарный извещатель может спасти вам жизнь, оперативно предупредив о пожаре.

пожары