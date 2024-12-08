43-летнего жителя Иркутска спасли при пожаре в многоэтажке на улице Желябова

Квартира в многоэтажке на улице Желябова загорелась в Иркутске. Почувствовав запах дыма, из подъезда самостоятельно выбрались на улицу 10 жильцов. На место прибыли 20 спасателей и 6 единиц техники. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
При тушении пожара в доме был найден 43-летний мужчина. Пострадавшего эвакуировали и передали врачам. По предварительным данным, ЧП произошло из-за непотушенной сигареты. Тлеющий окурок упал на кровать.
Огонь успел распространиться на площади в 10 «квадратов». К счастью, обошлось без жертв. Дознаватели МЧС продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.
Специалисты в очередной раз напоминают — пожарный извещатель может спасти вам жизнь, оперативно предупредив о пожаре.