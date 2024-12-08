В Новосибирске два дома и пять машин сгорели во время пожара. ЧП произошло еще 3 декабря в Ленинском районе. В МЧС России показали последствия в своем телеграм-канале.
— Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. На трех участках повреждены два частных дома, надворные постройки, пять автомобилей, снегоход и мотоцикл, — уточнили в ведомстве.
На тушение пожара ушло почти 2,5 часа. Информации о пострадавших не поступало. Площадь составила около 200 квадратов.
Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.