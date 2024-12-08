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В ГАИ подсчитали, сколько раз за год и где чаще всего красноярцы выезжали на «встречку»

Маневр в виде выезда на «встречку» является одним из наиболее распространенных причин ДТП с трагическими последствиями.

Источник: РИА "Новости"

В ГАИ Красноярского края подсчитали, сколько раз в краевом центре и Дивногорске водители нарушили ПДД, выехав на полосу встречного движения.

Как рассказали дорожные полицейские, маневр в виде выезда на «встречку» является одной из наиболее распространенных причин ДТП с трагическими последствиями.

«На загородных автодорогах, где скоростной режим выше, существует большой риск необдуманного выезда на встречную полосу. Страдают в таких происшествиях, как правило, не только лихачи-правонарушители, но и случайные участники дорожного движения», — рассказали в ГАИ Красноярского края.

За 11 месяцев 2024 года в Красноярске и Дивногорске зафиксировано уже более 2 000 случаев выезда на «встречку», большая часть из которых приходится на участки дивногорской трассы.

Автоинспекторы предупреждают: выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, грозит штрафом в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. В случае повторного нарушения можно лишиться водительского удостоверения на один год, таких фактов в этом году было более 100.