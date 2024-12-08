В ГАИ подсчитали, сколько раз за год и где чаще всего красноярцы выезжали на «встречку»

Автоинспекторы предупреждают: выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, грозит штрафом в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. В случае повторного нарушения можно лишиться водительского удостоверения на один год, таких фактов в этом году было более 100.