Тело погибшей женщины было обнаружено в ходе тушения пожара в Артеме

Трагический пожар произошел в Артеме. На улице Донская произошло возгорание частного дома. Незамедлительно к месту были направлены огнеборцы. Тело погибшей 68-летней женщины было обнаружено в ходе тушения пожара, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Возгорание частного дома случилось сегодня, 8 декабря, в 11:04 на улице Донская.
«На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, также горели пристройка и веранда. В результате пожара дом частично выгорел изнутри, сгорела крыша, также огнем уничтожен второй этаж пристройки. Общая площадь пожара составила около 70 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия.