Тело погибшей женщины было обнаружено в ходе тушения пожара в Артеме

Трагический пожар произошел в Артеме. На улице Донская произошло возгорание частного дома. Незамедлительно к месту были направлены огнеборцы. Тело погибшей 68-летней женщины было обнаружено в ходе тушения пожара, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.