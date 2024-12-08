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Тело погибшей женщины было обнаружено в ходе тушения пожара в Артеме

На момент прибытия пожарных дом горел изнутри.

Источник: PrimaMedia.ru

Трагический пожар произошел в Артеме. На улице Донская произошло возгорание частного дома. Незамедлительно к месту были направлены огнеборцы. Тело погибшей 68-летней женщины было обнаружено в ходе тушения пожара, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание частного дома случилось сегодня, 8 декабря, в 11:04 на улице Донская.

«На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, также горели пристройка и веранда. В результате пожара дом частично выгорел изнутри, сгорела крыша, также огнем уничтожен второй этаж пристройки. Общая площадь пожара составила около 70 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия.

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