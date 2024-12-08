В Оренбурге группа вооруженных людей избила мужчину

«В социальных медиа размещено обращение к председателю СК России А. И. Бастрыкину, в котором сообщается, что в Оренбурге мужчину избила группа вооруженных людей. По его словам, это произошло из-за того, что ранее он распылил перцовый баллончик на напавшую на него собаку, а хозяйка собаки решила отомстить», — говорится в сообщении.