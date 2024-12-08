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В Оренбурге группа вооруженных людей избила мужчину

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по обстоятельствам нападения в Оренбурге группы вооруженных людей на мужчину. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В социальных медиа размещено обращение к председателю СК России А. И. Бастрыкину, в котором сообщается, что в Оренбурге мужчину избила группа вооруженных людей. По его словам, это произошло из-за того, что ранее он распылил перцовый баллончик на напавшую на него собаку, а хозяйка собаки решила отомстить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина выразил несогласие с ходом и результатами следствия. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрение в суде. Глава СК поручил руководителю следственного управления по региону Вячеславу Зудерману предоставить доклад по ситуации.

В октябре Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения в Волгограде мужчины группой подростков. По информации СК, в социальных медиа появилась информация, что в Волгограде трое подростков избили мужчину, а после забрали у него телефон. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

СК