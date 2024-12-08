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В Краснодаре 8 декабря ликвидируют последствия нового обвала грунта

На придомовой территории по ул. Московской 57/1 в Краснодаре, возле жилого комплекса «Ривьера», продолжаются работы по восстановлению пешеходной зоны после очередного провала грунта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: «Краснодар Водоканал»

Как уточняют власти, подрядчик планирует завершить демонтаж поврежденного участка сегодня, 8 декабря. После этого территорию укрепят щебнем, зальют бетонное основание и заново уложат тротуарную плитку.

Сейчас рабочие установили трехметровый саркофаг для восстановления трубопровода. Также с места аварии вывезли 20 кубометров грунта и доставили 60 кубометров сыпучих материалов для засыпки котлована.

Бригады «Краснодар Водоканала» работают в круглосуточном режиме. На месте аварии задействованы девять единиц техники и 15 специалистов.

Третий провал грунта произошел утром 5 декабря. На участке между улицами 40-летия Победы и Зиповской частично ушла под землю тротуарная плитка.

ЖКХ