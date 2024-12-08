В Краснодаре 8 декабря ликвидируют последствия нового обвала грунта

Как уточняют власти, подрядчик планирует завершить демонтаж поврежденного участка сегодня, 8 декабря. После этого территорию укрепят щебнем, зальют бетонное основание и заново уложат тротуарную плитку.
Сейчас рабочие установили трехметровый саркофаг для восстановления трубопровода. Также с места аварии вывезли 20 кубометров грунта и доставили 60 кубометров сыпучих материалов для засыпки котлована.
Бригады «Краснодар Водоканала» работают в круглосуточном режиме. На месте аварии задействованы девять единиц техники и 15 специалистов.
Третий провал грунта произошел утром 5 декабря. На участке между улицами 40-летия Победы и Зиповской частично ушла под землю тротуарная плитка.