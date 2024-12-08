На Кубани появилась новая схема мошенничества с заменой электросчетчиков

Мошенники начали предлагать жителям Краснодарского края бесплатную замену счетчиков воды и электроэнергии. О новой схеме мошенничества сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Сначала жертва получает телефонный звонок, где собеседник представляется работником компании, занимающейся поставкой ресурсов и сообщает о необходимости замены старого счетчика на «умный».
«В последнее время появились случаи обзвона (в том числе используя мессенджеры), якобы от АО “НЭСК”, с предложением бесплатно заменить прибор учета и установить программу направления уведомлений для приборов учёта электроэнергии, чтобы замененные счётчики самостоятельно передавали показания. При этом звонившие угрожают, что в дальнейшем за это придется заплатить самостоятельно», — пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Звонящий использует полное имя и фамилию жертвы, а также указывает её домашний адрес, что создает атмосферу доверия у того, кто принимает звонок. После получения согласия жертва получает сообщение с номером заказа, который служит оправданием для перехода в мессенджер. Затем мошенники просят её предоставить скан паспорта или номер СНИЛС для завершения оформления бесплатного заказа. На следующем этапе они просят сообщить код подтверждения, который приходит на телефон. В результате злоумышленники получают доступ к порталу «Госуслуг» и могут похищать информацию, которую желают.