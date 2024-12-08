На Кубани появилась новая схема мошенничества с заменой электросчетчиков

Звонящий использует полное имя и фамилию жертвы, а также указывает её домашний адрес, что создает атмосферу доверия у того, кто принимает звонок. После получения согласия жертва получает сообщение с номером заказа, который служит оправданием для перехода в мессенджер. Затем мошенники просят её предоставить скан паспорта или номер СНИЛС для завершения оформления бесплатного заказа. На следующем этапе они просят сообщить код подтверждения, который приходит на телефон. В результате злоумышленники получают доступ к порталу «Госуслуг» и могут похищать информацию, которую желают.