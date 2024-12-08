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В Челябинске на ребенка упала стенка лифта

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Правоохранители организовали проверку по факту падения стенки лифта на восьмилетнего ребенка, а также части металлической конструкции на его мать в одном из подъездов многоквартирного дома в Челябинске. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, согласно которой 7 декабря текущего года в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Руставели города Челябинска во время движения произошло падение стенки лифта на 8-летнего ребенка, а также части металлической конструкции на его мать. По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проверки будет изъята и изучена техническая документация по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме, по результатам принято процессуальное решение.

СК