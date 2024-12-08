За рулем 12-летний мальчик: полиция раскрыла обстоятельства ДТП во Владивостоке

Полиция установила детали ДТП, случившегося этой ночью во Владивостоке с участием двух несовершеннолетних. Авария произошла, когда авто двигалось со стороны улицы Радио в направлении Чапаева, сообщает «Комсомольска правда со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю».
На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции Владивостока и машина скорой медицинской помощи. Выяснилось, что водителем злополучным авто в ту ночь был 12-летний мальчик. Он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень в районе дома № 93 на улице Мусорского.
Предварительно установили, что ребенок взял ключи от машины в тайне родителей и поехал кататься по городу вместе с 11-летним другом. Дети живы, но получили травмы.
По факту случившегося завели административное производство за нарушении ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Проводятся расследований.
Родителей несовершеннолетнего также привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, сообщили в полиции.
Ранее «КП» сообщала о трагическом случае на железнодорожных путях во Владивостоке, повлекшем смерть подростка.