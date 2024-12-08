За рулем 12-летний мальчик: полиция раскрыла обстоятельства ДТП во Владивостоке

На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции Владивостока и машина скорой медицинской помощи. Выяснилось, что водителем злополучным авто в ту ночь был 12-летний мальчик. Он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень в районе дома № 93 на улице Мусорского.