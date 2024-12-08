В Свердловской области в пожаре погибли два человека

Пожар произошел в Нижнем Тагиле, там на в неэксплуатируемом здании на площади 15 кв. м загорелся мусор. Это произошло из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц. В Екатеринбурге загорелось заброшенное здание на площади 40 кв. м, пожар тоже связан с неосторожным обращением с огнем.