ЦАХАЛ развернул свои силы в буферной зоне Сирии

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной. Буферная зона отделяет контролируемые Израилем и Сирией территории в районе Голан, имеет протяженность около 80 км с севера на юг и от 500 м до 10 км с запада на восток. Внутри нее размещены Силы ООН по наблюдению за разъединением, учрежденные в 1974 году на основании резолюции Совета Безопасности ООН.