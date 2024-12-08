ЦАХАЛ развернул свои силы в буферной зоне Сирии

«В соответствии с оценкой ситуации после недавних событий в Сирии, включая вход вооруженных лиц в буферную зону, Армия обороны Израиля развернула войска в буферной зоне и ряде других мест, что необходимо для ее обороны, дабы обеспечить безопасность [израильских] населенных пунктов на Голанских высотах и граждан Израиля», — говорится в заявлении.
Военные особо отметили, что Израиль не намерен участвовать в происходящем в Сирии. «Мы подчеркиваем, что Армия обороны Израиля не вмешивается во внутренние события в Сирии. Армия обороны Израиля продолжит действовать по мере необходимости с целью сохранения буферной зоны и защиты Израиля и его мирных граждан», — указывается в тексте.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной. Буферная зона отделяет контролируемые Израилем и Сирией территории в районе Голан, имеет протяженность около 80 км с севера на юг и от 500 м до 10 км с запада на восток. Внутри нее размещены Силы ООН по наблюдению за разъединением, учрежденные в 1974 году на основании резолюции Совета Безопасности ООН.
27 ноября формирования экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и ее союзников начали масштабное наступление на позиции правительственных сил. К вечеру 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов — Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром сирийские боевики вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джалали выразил готовность передать власть в республике мирным путем.