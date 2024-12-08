Под Ростовом мужчина погиб из-за сигареты

По предварительной информации ведомства, мужчина решил закурить и уснул с сигаретой. Пепел от табачного изделия попал на вещи в комнате. Буквально за несколько минут начался пожар. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. Когда сотрудники экстренной службы осматривали помещение, то обнаружили тело пенсионера.