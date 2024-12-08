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Под Ростовом мужчина погиб из-за сигареты

В хуторе Ростовской области мужчина погиб при пожаре.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 61-летний мужчина погиб при пожаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Трагедия произошла в хуторе Новомарьевка Матвеево-Курганского района.

По предварительной информации ведомства, мужчина решил закурить и уснул с сигаретой. Пепел от табачного изделия попал на вещи в комнате. Буквально за несколько минут начался пожар. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. Когда сотрудники экстренной службы осматривали помещение, то обнаружили тело пенсионера.

На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецмашины.