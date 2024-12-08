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Россиянин под наркотиками вломился в детский сад

Житель Твери разбил окно и пробрался в группу детского сада ночью, его удалось задержать. Об этом сообщает областное управление МВД.

Источник: Reuters

Инцидент произошел в ночь на 6 декабря. В правоохранительные органы обратился охранник детского сада. Он сообщил, что в одной из групп выбито пластиковое окно. Наряд полиции, прибывший на вызов, обнаружил в помещении молодого мужчину в состоянии наркотического опьянения.

Сотрудниками ППС злоумышленник был доставлен в Областной наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования. Задержанный не смог объяснить мотивы своего поступка. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Копейске 34-летний бездомный мужчина решил обокрасть квартиру, пробрался в нее и уснул. Пока он спал, в квартиру вернулись хозяева, которые вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Вора задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО.