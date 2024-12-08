Экс-полицейский Гайдамак оспорит приговор омского суда

Адвокаты Евгения Гайдамака, которого в ноябре этого года приговорили к 10 годам тюрьмы за гибель трёх человек в пьяном ДТП, подал апелляцию. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Омска. Защита обвиняемого будет оспаривать приговор.
Бывший омский полицейский Евгений Гайдамак признан виновным по п. «а» ч. 6 264-й статьи уголовного кодекса Российской Федерации. Он нарушил правила дорожного движения, управляя машиной в пьяном виде. В результате аварии погибли три человека. Сам он долгое время находился в коме.
Следствие длилось более двух лет. Вынесение приговора постоянно переносилось по ходатайствам защитников подсудимого. 5 ноября этого года суд вынес приговор — 10 лет колонии общего режима и обязанность выплатить потерпевшим около 4,8 млн рублей. В последнем слове подсудимый пообещал выплатить всю сумму потерпевшим и попросил у родственников погибших прощения. Сейчас приговор Гайдамак намерен обжаловать. Какие условия хочет изменить защита — не сообщается.