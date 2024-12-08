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В 2024 году водители Красноярска выезжали на «встречку» более 2000 раз

Большую часть нарушений фиксировали на участках дивногорской трассы.

Источник: Комсомольская правда

За 11 месяцев 2024 года водители Красноярска более 2000 раз выезжали на «встречку». Своими подсчётами поделились в краевой Госавтоинспекции. Большую часть нарушений фиксировали на участках дивногорской трассы.

Инспекторы отмечают, что выезд на «встречку» — это один из наиболее распространённых причин ДТП с трагическими последствиями. Автоинспекторы предупреждают: за такие нарушения можно заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей или лишиться прав на срок до полугода. А если нарушить повторно, то можно остаться без водительского удостоверения на один год. Таких случаев в 2024 году было более сотни.

ГИБДД