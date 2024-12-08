На трассе под Ростовом произошел пожар в кафе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 8 декабря на 981-м километре трассы М-4 Дон.
По предварительной информации ведомства, около 8 часов утра начало полыхать придорожное заведение «Помпончик». Огонь за считанные минуты охватил помещение кафе. Очевидцы сразу же вызвали спасателей на место ЧП. Огнем было охвачено порядка 300 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели незамедлительно начали тушить огонь.
Полностью потушить пожар удалось спустя 40 минут. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте тушения работали четыре спецмашины и 14 спасателей.