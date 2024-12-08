20-летний студент пропал без вести в Хабаровске

В Хабаровске ищут студента, который пропал без вести на этой неделе. Ориентировку разместил добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас» в своём Telegram-канале.
По данным волонтёров, 20-летний Данил Галдин исчез 6 декабря. Последний раз парня видели в микрорайоне Горького, после чего он перестал выходить на связь. Ни дома, ни в учебном заведении Данил не появлялся уже больше двух суток.
Опубликованы приметы пропавшего: высокий рост около 183 сантиметров, среднее телосложение, серые глаза и русые волосы. Был одет в чёрную шапку, чёрную куртку, чёрные джинсы, чёрные ботинки, серый шарф и синий джемпер. С собой у парня был чёрный рюкзак.
Всех, кому что-либо известно, куда исчез Данил, просят связаться с ДПСО или экстренными службами.