Мошенники из Приморья обманом выманивали у людей маткапитал

Также сообщается, что имущество обвиняемых арестовано. Оно может быть направлено на погашение ущерба, в случае вынесения судами обвинительных приговоров. Согласно УК РФ за подобные деяния, обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом.