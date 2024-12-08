Мошенники из Приморья обманом выманивали у людей маткапитал

Два жителя Приморского края скоро предстанут перед судом. Одно слушание будет проходить в Первомайском районном суде, другое — в Находкинском городском. Обвинение в обоих случаях: «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и покушение на мошенничество».
Как сообщила пресс-служба Приморского края, обвиняемые совместно еще с тремя подельниками в 2019—2022 гг. предлагали владельцам сертификатов на материнский капитал получить вместо них наличные деньги.
Если люди соглашались, злоумышленники заключали фиктивные договора целевого займа на строительство жилья на суммы, равные размеру материнского капитала. Причем делали это в западных регионах страны. Для этих целей использовались связанные со злоумышленниками структуры.
Всего в обвинительном заключении речь идёт о 44 эпизодах. Ущерб для государственного бюджета, который и выдает сертификаты на маткапитал, составил 17,9 млн руб.
Также сообщается, что имущество обвиняемых арестовано. Оно может быть направлено на погашение ущерба, в случае вынесения судами обвинительных приговоров. Согласно УК РФ за подобные деяния, обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом.