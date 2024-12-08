Уголовное дело о краже бензопилы завели на подростка в Хабаровском крае

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий при осмотре жилого сектора полицейские в одном из домов в коридоре обнаружили похищенную бензопилу. Выяснилось, что 17-летний подросток не успел спрятать похищенное имущество. После чего он был доставлен в отделение полиции для разбирательства», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.