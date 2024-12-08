Уголовное дело о краже бензопилы завели на подростка в Хабаровском крае

Полицейские Аяно-Майского района завели уголовное дело о краже бензопилы. В дежурную часть обратился местный житель, у которого пропало имущество. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Оперативники осмотрели место происшествия и нашли следы преступления. По одной из версий совершить его мог подростков.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий при осмотре жилого сектора полицейские в одном из домов в коридоре обнаружили похищенную бензопилу. Выяснилось, что 17-летний подросток не успел спрятать похищенное имущество. После чего он был доставлен в отделение полиции для разбирательства», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Заведено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей лишения свободы сроком до пяти лет.