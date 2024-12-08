Липецкий подросток играл в онлайн-казино на деньги украденные с работы его бабушки

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.