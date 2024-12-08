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Десятки животных погибли при пожаре на ферме в Новосибирской области

В Новосибирской области десятки животных погибли в результате крупного пожара на ферме в деревне Рождественка Татарского района. Об инциденте сообщил Telegram-канал регионального управления МЧС России.

По данным спасательного ведомства, ночью в деревне загорелся телятник, площадь пожара составила 550 кв.м. В тушении принимала участие добровольная пожарная команда из Увальского сельсовета. В результате пожара погибли 27 телят, сообщили в управлении МЧС. Причины возгорания устанавливаются.

Осенью 2020 года в деревне Николаевка Чановского района Новосибирской области произошел пожар в животноводческом корпусе, при котором погибли 47 свиней и два теленка. Предварительной причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования,

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