Десятки животных погибли при пожаре на ферме в Новосибирской области

По данным спасательного ведомства, ночью в деревне загорелся телятник, площадь пожара составила 550 кв.м. В тушении принимала участие добровольная пожарная команда из Увальского сельсовета. В результате пожара погибли 27 телят, сообщили в управлении МЧС. Причины возгорания устанавливаются.
Осенью 2020 года в деревне Николаевка Чановского района Новосибирской области произошел пожар в животноводческом корпусе, при котором погибли 47 свиней и два теленка. Предварительной причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования,