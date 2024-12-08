Десятки животных погибли при пожаре на ферме в Новосибирской области

Осенью 2020 года в деревне Николаевка Чановского района Новосибирской области произошел пожар в животноводческом корпусе, при котором погибли 47 свиней и два теленка. Предварительной причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования,