Легковушка сбила парня, перебегавшего дорогу на красный свет в Воронеже

59-летний водитель на «Деу Нексия» ехал по Московскому проспекту со стороны бульвара Победы в направлении улицы Генерала Лизюкова. По предварительным данным полиции, автомобилист сбил 19-летнего пешехода, который в это время переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства на красный свет.