Легковушка сбила парня, перебегавшего дорогу на красный свет в Воронеже

ДТП произошло 7 декабря в 22.35 у дома № 109 по Московскому проспекту в Воронеже. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
59-летний водитель на «Деу Нексия» ехал по Московскому проспекту со стороны бульвара Победы в направлении улицы Генерала Лизюкова. По предварительным данным полиции, автомобилист сбил 19-летнего пешехода, который в это время переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства на красный свет.
В результате парень получил травмы. Его по скорой доставили в больницу.
По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.