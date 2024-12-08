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Легковушка сбила парня, перебегавшего дорогу на красный свет в Воронеже

Молодой человек попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

ДТП произошло 7 декабря в 22.35 у дома № 109 по Московскому проспекту в Воронеже. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

59-летний водитель на «Деу Нексия» ехал по Московскому проспекту со стороны бульвара Победы в направлении улицы Генерала Лизюкова. По предварительным данным полиции, автомобилист сбил 19-летнего пешехода, который в это время переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства на красный свет.

В результате парень получил травмы. Его по скорой доставили в больницу.

По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.