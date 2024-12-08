Мошенники придумали новый способ обмана волгоградцев

В СМИ много говорят о преступлениях, совершенных в киберпространстве, сотрудники полиции рассказывают о мошеннических схемах, но это не мешает злоумышленникам постоянно разрабатывать новые.
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупреждает об очередном мошенническом шаблоне. Якобы на одном из разделов портала «Госуслуги» пользователю предоставляется форма заявления о мошенничестве для направления в Центробанк. После заполнения ее предлагают подтвердить кодом, полученным с номера 300. Он привязан к Центробанку и не должен вызывать у жертвы сомнений.
Важная деталь, при этом мошенники не просят ввести ваш номер телефона. Это значит, что они и так его уже знают и, возможно, уже звонили.
Эта часть преступного плана необходима злоумышленникам для того, чтобы обойти предупреждения из SMS-сообщения. Ведь в нем говорится, что код нельзя никому сообщать и спрашивать его могут только мошенники.