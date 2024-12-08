Мошенники придумали новый способ обмана волгоградцев

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупреждает об очередном мошенническом шаблоне. Якобы на одном из разделов портала «Госуслуги» пользователю предоставляется форма заявления о мошенничестве для направления в Центробанк. После заполнения ее предлагают подтвердить кодом, полученным с номера 300. Он привязан к Центробанку и не должен вызывать у жертвы сомнений.