«Генеральная компания Iraqi Airways объявляет о временной приостановке полетов между Багдадом и Бейрутом… Это решение обусловлено текущими событиями в сфере безопасности в воздушном пространстве Сирии, которое представляет для этих рейсов основной воздушный коридор», — говорится в совместном заявлении министерства транспорта и авиаперевозчика.
Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways («Иракские авиалинии») объявили о приостановке авиасообщения между Багдадом и столицей Ливана Бейрутом в связи с событиями в Сирии.