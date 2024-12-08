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Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways («Иракские авиалинии») объявили о приостановке авиасообщения между Багдадом и столицей Ливана Бейрутом в связи с событиями в Сирии.

Источник: © РИА Новости

«Генеральная компания Iraqi Airways объявляет о временной приостановке полетов между Багдадом и Бейрутом… Это решение обусловлено текущими событиями в сфере безопасности в воздушном пространстве Сирии, которое представляет для этих рейсов основной воздушный коридор», — говорится в совместном заявлении министерства транспорта и авиаперевозчика.