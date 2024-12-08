В Петербурге пенсионер потерял более 22 миллионов рублей из-за мошенников

«(Заявитель сообщил — ред.), что 5 ноября ему позвонил неизвестный и, представившись “сотрудником правоохранительных органов”, сообщил о противоправных действиях с его банковским счетом. Звонивший убедил пожилого мужчину снять оставшиеся денежные средства со своих счетов и передать их курьеру для обеспечения сохранности», — говорится в сообщении.