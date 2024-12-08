В Петербурге пенсионер потерял более 22 миллионов рублей из-за мошенников

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Пенсионер из Санкт-Петербурга после звонка «сотрудника правоохранительных органов» передал курьеру мошенников более 22 миллионов рублей, полиция ищет обманщиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, 71-летний житель одного из домов на улице Ленсовета обратился в полицию Московского района Петербурга накануне.
«(Заявитель сообщил — ред.), что 5 ноября ему позвонил неизвестный и, представившись “сотрудником правоохранительных органов”, сообщил о противоправных действиях с его банковским счетом. Звонивший убедил пожилого мужчину снять оставшиеся денежные средства со своих счетов и передать их курьеру для обеспечения сохранности», — говорится в сообщении.
Как уточняют в ГУМВД, пожилой мужчина за несколько встреч у парадной своего дома передал курьеру в общей сложности 22 300 000 рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), идет розыск фигурантов.