Под Уфой автоледи насмерть сбила пенсионера

Сегодня утром на 16 км автодороги Уфа — Чишмы 46-летняя женщина за рулём «Джели Монджара», двигаясь со стороны Чишмов в направлении Уфы, совершила наезд на пешехода, который, предположительно, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.