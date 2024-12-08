Под Уфой автоледи насмерть сбила пенсионера

В результате ДТП неустановленный мужчина, на вид 70 лет, от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой помощи.
Сотрудники госавтоинспекции Уфимского района выясняют обстоятельства ДТП с погибшим.
Сегодня утром на 16 км автодороги Уфа — Чишмы 46-летняя женщина за рулём «Джели Монджара», двигаясь со стороны Чишмов в направлении Уфы, совершила наезд на пешехода, который, предположительно, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП неустановленный мужчина, на вид 70 лет, от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой помощи.
Сотрудники госавтоинспекции Уфимского района выясняют обстоятельства ДТП с погибшим.