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Под Уфой автоледи насмерть сбила пенсионера

Сегодня утром на 16 км автодороги Уфа — Чишмы 46-летняя женщина за рулём «Джели Монджара», двигаясь со стороны Чишмов в направлении Уфы, совершила наезд на пешехода, который, предположительно, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Источник: ГАИ по РБ

В результате ДТП неустановленный мужчина, на вид 70 лет, от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудники госавтоинспекции Уфимского района выясняют обстоятельства ДТП с погибшим.