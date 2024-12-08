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Самолет Syrian Air исчез с радаров в районе Дамаска

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, появившийся на радарах в районе Дамаска около 2.00 по времени UTC (5.00 мск), исчез с радаров примерно через 40 минут полета в небе неподалеку от города Хомс, его местонахождение до сих пор неизвестно, следует из данных сервиса Flightradar24.

Источник: © РИА Новости

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии утверждало, что президент Сирии Башар Асад якобы покинул столицу Дамаск и улетел «в неизвестном направлении» на фоне военных действий в стране.

Согласно данным Flightradar24, сирийский самолет типа Ил-76 с регистрационным номером YK-ATA исчез с радаров над населенным пунктом Рам-аль-Анз, когда находился на высоте 495 метров над уровнем моря. По данным портала, борт двигался на крайне низкой скорости 53 узла (около 100 километров в час), на которой самолёт такого типа летать не может.

Самолет не появлялся на радарах с 2.40 (5.40 мск). Место его вылета и пункт назначения неизвестны, также неизвестно, кто мог находиться на борту.

Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

* Террористическая организация, запрещена в России