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Из расписания Внуково убрали рейсы в Сирию

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Рейсы авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском, запланированные на 8 декабря, отменены и исключены из онлайн-расписания Внуково, убедился корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Так, прибытие рейса Syrian Air RB 441 в Москву было запланировано на 09:30 мск, а рейс RB 442 в Дамаск ожидался в 15:00 мск.

В Росавиации ТАСС сообщили, что полеты гражданских воздушных судов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Сирии запрещены с сентября 2013 года.

Согласно данным flightradar24, последним пассажирским самолетом, вылетевшим из аэропорта Дамаска, стал лайнер сирийской частной авиакомпании Cham Wings Airlines, он отправился в рейс в Шарджу (ОАЭ) в 00:56 мск.

Ранее сегодня международный аэропорт Дамаска распространил извещение об отмене рейсов всех типов самолетов до 18 декабря.

27 ноября формирования террористической экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и ее союзников начали масштабное наступление на позиции правительственных сил. К вечеру 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов — Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром сирийские боевики вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность передать власть в республике мирным путем.