Из расписания Внуково убрали рейсы в Сирию

Так, прибытие рейса Syrian Air RB 441 в Москву было запланировано на 09:30 мск, а рейс RB 442 в Дамаск ожидался в 15:00 мск.
В Росавиации ТАСС сообщили, что полеты гражданских воздушных судов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Сирии запрещены с сентября 2013 года.
Согласно данным flightradar24, последним пассажирским самолетом, вылетевшим из аэропорта Дамаска, стал лайнер сирийской частной авиакомпании Cham Wings Airlines, он отправился в рейс в Шарджу (ОАЭ) в 00:56 мск.
Ранее сегодня международный аэропорт Дамаска распространил извещение об отмене рейсов всех типов самолетов до 18 декабря.
27 ноября формирования террористической экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и ее союзников начали масштабное наступление на позиции правительственных сил. К вечеру 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов — Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром сирийские боевики вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность передать власть в республике мирным путем.