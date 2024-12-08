В Петербурге двухлетний ребенок попал в больницу после двух таблеток парацетамола

Инцидент произошел в Парголово, из квартиры многоэтажки в тяжелом состоянии был госпитализирован двухлетний ребенок. У него диагностировано отравление лекарственными препаратами.
По словам матери пострадавшего, 6 декабря у ребенка резко поднялась температура, женщина дала сыну две таблетки с парацетамолом, чтобы сбить жар. На следующий день состояние ребенка ухудшилось, семья вызвала скорую помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
До этого сообщалось, что в селе Богуславка Приморского края девочка выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость, которую девочка выпила, была в пластиковой бутылке с этикеткой из-под детской воды. Ребенок был госпитализирован, угрозы жизни нет.