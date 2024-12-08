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В Петербурге двухлетний ребенок попал в больницу после двух таблеток парацетамола

На севере Петербурга устанавливаются обстоятельства отравления малолетнего ребенка, мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 78.ru.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в Парголово, из квартиры многоэтажки в тяжелом состоянии был госпитализирован двухлетний ребенок. У него диагностировано отравление лекарственными препаратами.

По словам матери пострадавшего, 6 декабря у ребенка резко поднялась температура, женщина дала сыну две таблетки с парацетамолом, чтобы сбить жар. На следующий день состояние ребенка ухудшилось, семья вызвала скорую помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в селе Богуславка Приморского края девочка выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость, которую девочка выпила, была в пластиковой бутылке с этикеткой из-под детской воды. Ребенок был госпитализирован, угрозы жизни нет.

здоровье
медицина