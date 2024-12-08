Число пострадавших в ДТП с трамваями в Перми увеличилось до 23

«В результате ДТП с трамваями за медицинской помощью в общей сложности обратились 23 человека. В больнице продолжает лечение одна пострадавшая, ее состояние оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении.
7 декабря на пересечении улиц Уральской и Крупской в Перми водитель одного из трамваев допустил столкновение с другим, который двигался впереди. По данным следственного управления СК по региону, ДТП произошло из-за того, что водитель одного из трамваев заснул, по этому факту проводится проверка.
Три женщины и два ребенка в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы с места аварии, после осмотра дети были отпущены на амбулаторное лечение. Еще 14 человек были осмотрены сотрудниками скорой помощи и отпущены на амбулаторное лечение. Позже еще четыре человека самостоятельно обратились в медицинские учреждения, пояснили в Минздраве. Им также рекомендовано амбулаторное лечение.