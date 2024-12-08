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Смертельное ДТП в Вороново: машина перевернулась и скатилась в озеро

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Автомобиль перевернулся и скатился в озеро в Вороново, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел около 4:00 в районном центре.

По данным ведомства, за рулем автомобиля Audi находился 19-летний водитель. Он не справился с управлением, машина съехала на обочину, перевернулась и затем упала в водоем.

Audi достали из воды сотрудники МЧС. Как было установлено, в момент аварии, в иномарке находился только водитель. Он погиб.

На месте ДТП работают следователи.

Накануне на трассе Р-122 Костюковичи-Чериков-Могилев легковой автомобиль съехал и перевернулся в технический водоем. По предварительной информации водитель также не справился с управлением.

Он успел самостоятельно выбраться из автомобиля, однако погибла пассажир — женщина 1946 года рождения. По предварительным данным, она утонула.

Водителей призвали быть бдительными на дорогах и рассчитывать скорость передвижения с учетом погодных условий.