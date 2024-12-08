Смертельное ДТП в Вороново: машина перевернулась и скатилась в озеро

Инцидент произошел около 4:00 в районном центре.
По данным ведомства, за рулем автомобиля Audi находился 19-летний водитель. Он не справился с управлением, машина съехала на обочину, перевернулась и затем упала в водоем.
Audi достали из воды сотрудники МЧС. Как было установлено, в момент аварии, в иномарке находился только водитель. Он погиб.
На месте ДТП работают следователи.
Накануне на трассе Р-122 Костюковичи-Чериков-Могилев легковой автомобиль съехал и перевернулся в технический водоем. По предварительной информации водитель также не справился с управлением.
Он успел самостоятельно выбраться из автомобиля, однако погибла пассажир — женщина 1946 года рождения. По предварительным данным, она утонула.
Водителей призвали быть бдительными на дорогах и рассчитывать скорость передвижения с учетом погодных условий.