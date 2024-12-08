В Ленобласти ребенка госпитализировали после ранения в глаз из игрушечного арбалета

«Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия с ребенком в деревне Заневка Всеволожского района Ленобласти 7 декабря в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 40-летнего местного жителя о том, что в деревне Заневка соседский мальчик выстрелил из игрушечного арбалета в глаз его восьмилетнему сыну», — говорится в сообщении.