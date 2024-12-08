В Ленобласти ребенка госпитализировали после ранения в глаз из игрушечного арбалета

«Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия с ребенком в деревне Заневка Всеволожского района Ленобласти 7 декабря в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 40-летнего местного жителя о том, что в деревне Заневка соседский мальчик выстрелил из игрушечного арбалета в глаз его восьмилетнему сыну», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 11-летней мальчик случайно выстрелил в сына заявителя стеблем камыша. По данному факту полицией проводится проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение.
21 ноября в Москве несовершеннолетний юноша получил ранения из пневматического оружия на детской площадке. По словам потерпевшего, он не слышал никаких звуков и не видел граждан, которые произвели выстрел. По данному факту проводится проверка.