Исламисты взяли штурмом посольство Ирана в Дамаске

Утром 8 декабря антиправительственные войска вошли в столицу Сирии Дамаск. Они заявили о падении режима Башара Асада. Где именно сейчас находится президент Сирии, неизвестно. Самолет, на котором, предположительно, он улетел из страны, пропал с радаров. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности к мирной передаче власти. Он также сказал о необходимости провести свободные выборы.